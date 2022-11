Xi Jinping envia congratulações pela realização da 31ª Cúpula da Liga Árabe

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta terça-feira (1) uma mensagem ao seu homólogo da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, país que assume a presidência rotativa da Cúpula da Liga Árabe, congratulando pela realização da 31ª edição.

O líder chinês apontou que a Liga Árabe se dedica à promoção da unidade e autossustentação do mundo árabe e à defesa da paz e da estabilidade no Oriente Médio, tendo feito esforços incessantes para salvaguardar o multilateralismo e os interesses comuns dos países em desenvolvimento. A Argélia está empenhada em fortalecer a solidariedade dos países árabes e defender os direitos e interesses legítimos das nações em desenvolvimento. A parte chinesa aprecia o papel positivo desempenhado pela Argélia no impulsionamento da cooperação entre a China e os estados árabes, acrescentou.

Xi Jinping frisou que a amizade entre a China e os países árabes, incluindo a Argélia, está cada vez mais sólida com o passar do tempo. Nos últimos anos, ambos os lados têm consolidado a confiança política e implementam em profundidade a iniciativa do Cinturão e Rota, obtendo resultados frutíferos de cooperação pragmática em diversas áreas. Perante a pandemia de Covid-19, as duas partes se ajudaram mutuamente para superar as dificuldades, estabelecendo um exemplo de colaboração sul-sul. A China está disposta a trabalhar com as nações árabes para continuar o apoio recíproco e ampliar a cooperação, de forma a criar um melhor futuro das relações sino-argelinas e contribuir p

