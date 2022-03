Xi Jinping envia congratulções por inauguração de seminário teórico entre partidos comunistas da China e de Cuba

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Nesta quarta-feira (23), o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do governo chinês, Xi Jinping, enviou uma carta de congratulações para a inauguração do quarto Seminário Teórico entre o PCCh e o Partido Comunista de Cuba, que se realizado por videoconferência nos dias 23 e 24 de março.

Na carta, Xi Jinping afirmou que os partidos comunistas da China e de Cuba são núcleos de direção das causas socialistas em seus países. Desde o 18°Congresso Nacional do PCCh, o partido no poder da China tem obtido êxitos históricos tanto na reforma e abertura ao exterior como no processo de modernização do país.

O 8°Congresso Nacional do Partido Comunista de Cuba planificou estrategicamente o desenvolvimento partidário e nacional, traçando uma imagem para a construção de um país socialista próspero, democrático e sustentável. Diante do novo contexto e novas missões, é oportuno que os partidos dos dois países realizem o seminário virtual intitulado “Reforçar a construção partidária, lutar por nova marcha de socialismo da China e de Cuba na nova era”, que é significativo para a exploração do caminho de desenvolvimento correspondente à realidade de cada país.

Xi Jinping realçou que o PCCh quer trocar opiniões sobre as teorias importantes e questões práticas com o partido no poder de Cuba, com o objetivo de impulsionar a construção dos respectivo partidos e o desenvolvimento incessante da causa socialista.

