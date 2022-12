Xi Jinping envia mensagem à 15ª Cúpula Empresarial China-LAC

Apoie o 247

Rádio Internacional da China (CRI) - O presidente da China, Xi Jinping, enviou uma mensagem para ser pronunciada na cerimônia de abertura da 15ª Cúpula Empresarial China-LAC na quarta-feira (14). “Espero que os amigos empresários trabalhem como promotores da abertura, líderes da inovação e praticantes do desenvolvimento compartilhado, e que façam novas e maiores contribuições para a construção da comunidade China-América Latina com futuro compartilhado.”

O líder chinês afirmou que a China persistirá na política nacional básica de abertura e seguirá firmemente a estratégia de interesses recíprocos, além de caminhar rumo à direção correta da globalização econômica. Ele apontou que o país aspira fornecer, com seu próprio desenvolvimento, novas oportunidades ao mundo, assim como promover a construção de uma economia mundial aberta, com a finalidade de melhor beneficiar os povos de todas as nações.

Segundo Xi Jinping, a Cúpula Empresarial China-LAC tem persistido em servir às empresas desde sua fundação há 15 anos. Também tem desempenhado um papel importante no impulsionamento de cooperações econômicas e comerciais e no aprofundamento de intercâmbios interpessoais e culturais. O chefe de Estado afirmou que as relações sino-latino-americanas entraram em uma nova era caracterizada pela equidade, interesses mútuos, inovação, abertura e benefícios ao povo.

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, compareceu à cerimônia e proferiu um discurso.

Tradução: Joaquina Hou

Revisão: Diego Goulart

