Xi Jinping envia mensagem a estudantes estrangeiros incentivando conhecimento sobre a China

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, respondeu nesta segunda-feira (21) a carta dos alunos estrangeiros da Universidade de Pequim, encorajando-os a aprofundar o entendimento da China para estreitar os laços interpessoais entre os países.

O líder chinês destacou que, para entender a China de hoje, é necessário entender o Partido Comunista da China (PCCh). A felicidade do povo chinês e o progresso da humanidade são os motivos pelos quais o Partido se empenha no desenvolvimento econômico, erradicou a pobreza e ajuda outros países na luta contra a pandemia de Covid-19.

Recentemente, 45 representantes de estudantes internacionais da Universidade de Pequim procedentes de 32 países escreveram a Xi Jinping, expressando os melhores votos pela passagem do centenário do PCCh. Na carta, eles expressam seus sinceros elogios às grandes conquistas da China sob a forte liderança do Partido e sua filosofia de desenvolvimento centrado no povo.

