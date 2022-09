Xi Jinping envia mensagem de condolências ao novo rei britânico pelo falecimento da rainha Elizabeth II

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou no dia 9 uma mensagem de condolências ao novo rei britânico Charles III pela morte da rainha Elizabeth II. Em nome do governo e do povo chinês e em seu próprio nome, Xi Jinping expressou profundo pesar pelo falecimento da rainha e sinceras condolências à família real, ao governo e ao povo britânico.

O líder chinês disse que a rainha Elizabeth II foi a monarca com o reinado mais longo da história do Reino Unido, e também foi a primeira monarca britânica a visitar a China. Ela foi amplamente aclamada e seu falecimento é uma grande perda para o povo britânico.

Xi Jinping sublinhou que presta alta atenção às relações com o Reino Unido e quer trabalhar junto com o rei Charles III, aproveitando a oportunidade dos 50 anos do estabelecimento das relações diplomáticas a nível de embaixador entre os dois lados, para promover o desenvolvimento estável e sadio das relações bilaterais e beneficiar os dois países e seus povos.

No mesmo dia, o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, também enviou uma mensagem de condolências para a primeira-ministra britânica, Liz Truss.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Diego Goulart

