Xi Jinping envia mensagem de condolências para presidente angolano pelo falecimento de José Eduardo dos Santos

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou no dia 12 uma mensagem de condolências para o presidente angolano, João Lourenço, pelo falecimento do ex-presidente do país africano, José Eduardo dos Santos.

Xi Jinping ofereceu profundos pêsames em nome do governo e do povo chinês. Ele afirmou que José Eduardo dos Santos foi um excelente líder de Angola e um velho amigo da China, pois, fez importantes contribuições para o desenvolvimento das relações sino-angolanas.

