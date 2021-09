Xi Jinping envia mensagem de condolências pelo falecimento de ex-presidente português

Apoie o 247

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou no último domingo (12) uma mensagem de condolências ao presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo falecimento do ex-presidente do país europeu Jorge Sampaio, informa a Rádio Internacional da China.

Xi Jinping afirmou que Sampaio foi um notável político e líder de Portugal, com grande reputação na comunidade internacional. Durante seu mandato na presidência, Macau retornou à Pátria e a China e Portugal estabeleceram uma parceria estratégica abrangente. Depois de deixar o cargo, manteve-se atento ao relacionamento China-Portugal e apoiou o intercâmbio e a cooperação entre os dois países.

O presidente chinês disse que ele próprio atribui grande importância ao desenvolvimento das relações sino-portuguesas, e está disposto a trabalhar junto com o presidente de Portugal para promover a tradicional amizade e aprofundar a cooperação em vários domínios em benefício dos dois países e dos dois povos.

