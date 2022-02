Xi Jinping envia mensagem de congratulação por reeleição de presidente alemão Alemanha

O líder chinês disse que este ano a China e a Alemanha comemorarão o 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas edit

Rádio Internacional da China - No dia 13 de fevereiro, o presidente chinês, Xi Jinping, enviou congratulações a Frank-Walter Steinmeier pela sua reeleição como presidente da Alemanha.

O líder chinês disse que este ano a China e a Alemanha comemorarão o 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas e que valoriza muito o desenvolvimento das cooperações sino-alemãs. A China está disposta a se esforçar com a Alemanha para enriquecer a parceria estratégica abrangente entre os dois países e impulsionar as relações bilaterais a um novo patamar.

