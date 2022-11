Xi Jinping envia mensagem de congratulações a Lula, presidente eleito no Brasil

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou na segunda-feira (31) uma mensagem de congratulações a Luiz Inácio Lula da Silva por sua eleição como presidente do Brasil.

Xi Jinping observou que a China e o Brasil são importantes mercados emergentes e países em desenvolvimento, e compartilham uma ampla gama de interesses e responsabilidades comuns. Nos últimos 48 anos, desde o estabelecimento de relações diplomáticas, as relações China-Brasil deram grandes passos, e a cooperação em vários campos obteve resultados frutíferos.

O presidente chinês disse que a longa amizade China-Brasil e o aprofundamento da cooperação mutuamente benéfica são do interesse fundamental dos dois países e de seus povos, conduzindo à manutenção da paz e estabilidade regional e mundial e promovendo o desenvolvimento e prosperidade comuns.

O lado chinês atribui grande importância ao desenvolvimento das relações entre as duas nações e está disposto a trabalhar com o presidente eleito Lula para planejar e promover o desenvolvimento da parceria estratégica abrangente China-Brasil a um novo patamar, a partir de uma perspectiva estratégica e de longo prazo, com o fim de beneficiar os dois países e dos seus povos, destacou Xi Jinping.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.