Xi Jinping envia mensagem de congratulações ao presidente de Fiji

O presidente chinês congratulou Wiliame Katonivere pela ocasião do 52º aniversário da independência do país edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta segunda-feira (10) uma mensagem de congratulações ao presidente da República de Fiji, Wiliame Katonivere, pela ocasião do 52º aniversário da independência do país.

O líder chinês apontou que, após a independência, Fiji alcançou importantes progressos no desenvolvimento socioeconômico e na construção do país. A China e Fiji são parceiros estratégicos integrais com base no respeito mútuo e no desenvolvimento comum.

Xi Jinping salientou que o aprofundamento e o desenvolvimento das relações entre os dois países beneficiam seus povos e favorecem a paz, estabilidade e prosperidade da região. Por isso, ele presta alta atenção às relações com Fiji e quer trabalhar junto com o presidente Wiliame Katonivere para ampliar os intercâmbios e cooperações bilaterais em diversos setores e promover ainda mais o desenvolvimento do relacionamento sino-fijiano.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Diego Goulart

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.