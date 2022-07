Xi Jinping envia mensagem de felicitação à Argélia pelo aniversário da independência

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta terça-feira (5) uma mensagem de felicitação ao presidente da Argélia, Abdelmajid Tebboune, pelo 60º aniversário da vitória da revolução de independência do país africano.

Xi Jinping apontou na mensagem que, há 60 anos, o povo argelino alcançou sua independência e a libertação da nação após uma luta árdua, escrevendo um capítulo glorioso no movimento de libertação nacional árabe e africano. O governo e o povo chinês deram apoio e assistência à revolução independentista argelina, e os dois países e povos forjaram uma profunda amizade durante a luta.

Segundo o presidente chinês, nos últimos anos, a confiança política mútua entre os dois países foi fortalecida, a cooperação pragmática alcançou resultados frutíferos e a parceria estratégica abrangente China-Argélia foi elevada para um novo patamar. “Presto grande importância ao desenvolvimento das relações sino-argelinas e estou disposto a trabalhar com o presidente Tebboune para promover o intercâmbio e a cooperação entre os dois países em diversos campos no âmbito do "Cinturão e Rota", em benefício dos dois países e povos.

No mesmo dia, o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, enviou uma mensagem de felicitação ao seu homólogo argelino Abdelaziz Djerad, afirmando que as relações bilaterais têm se desenvolvido de forma estável e saudável desde o estabelecimento das relações diplomáticas há 64 anos.

