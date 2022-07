Xi Jinping envia mensagem de felicitação à nova presidente da Índia

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta segunda-feira (25) uma mensagem de felicitações para Draupadi Murmu pela vitória na eleição presidencial da Índia.

Na mensagem, Xi Jinping apontou que a China e a Índia são vizinhos mutuamente importantes. Segundo ele, um relacionamento sino-indiano saudável e estável corresponde aos interesses fundamentais dos dois países e dos dois povos, também favorece à paz, estabilidade e desenvolvimento da região e do mundo.

O líder chinês disse que presta muita atenção ao relacionamento China-Índia e está disposto a trabalhar junto com Draupadi Murmu para aumentar a confiança política mútua, aprofundar a cooperação pragmática e lidar adequadamente com as divergências, a fim de impulsionar o avanço das relações bilaterais no caminho certo.

