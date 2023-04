Xi Jinping envia mensagem de felicitação ao fórum sobre modernização chinesa

Segundo o líder chinês, realizar a modernização tem sido a busca incessante do povo chinês desde os tempos modernos edit

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou hoje (21) uma mensagem de congratulações ao Fórum de Salão Azul sobre a Modernização Chinesa e o Mundo, que está sendo realizado em Shanghai.

Segundo o líder chinês, realizar a modernização tem sido a busca incessante do povo chinês desde os tempos modernos e também a busca comum dos povos de todo o mundo. Os caminhos para a modernização devem corresponder tanto às regras gerais, quanto às realidades dos próprios países.

Xi Jinping enfatizou que o Partido Comunista da China une e lidera o povo de todas as etnias do país para encontrar um caminho de desenvolvimento que corresponda à realidade da China, após um longo tempo de duros trabalhos, e, pela modernização chinesa, promover a construção do país e a revitalização da nação. A China quer oferecer novas oportunidades de desenvolvimento para o mundo através dos novos êxitos da modernização chinesa, fazer mais contribuições para a busca dos caminhos de modernização e de melhores sistemas sociais e estabelecer uma comunidade de futuro compartilhando da humanidade.

O fórum co-organizado pela Associação da Diplomacia Pública da China, pelo Instituto do Povo Chinês para Assuntos Estrangeiros e pelo governo do município de Shanghai, conta com a participação de representantes provenientes de cerca de 80 países.

