Xi Jinping envia mensagem de solidariedade a Biden

247, com informações da CRI - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta sexta-feira (22) um telegrama para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que testou positivo para Covid-19, para manifestar solidariedade e lhe desejar pronta recuperação.

"Esta manhã, o presidente Biden testou positivo para Covid-19. Ele está totalmente vacinado com duas doses de reforço e com sintomas muito leves. O último teste anterior do presidente para o coronavírus foi na terça-feira [19], quando obteve um resultado negativo", afirmou a Casa Branca na quinta-feira (21).

Nesta segunda-feira (25), o presidente dos Estados Unidos disse que está se "sentindo ótimo" enquanto se recupera e que espera encerrar seu isolamento e retornar às condições normais de trabalho até o final da semana.

Em um evento virtual realizado com fabricantes de semicondutores e várias autoridades graduadas do governo para promover a legislação destinada a aumentar a produção de chips nos EUA, a voz dele estava rouca, mas ele parecia com boa saúde.

Tradução: Zhu Jing

Revisão: Diego Goulart

