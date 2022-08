Xi Jinping envia mensagem de solidariedade para presidente paquistanês pelos desastres da inundação

As enchentes recentes no Paquistão causaram pesadas baixas e destruição de propriedade, afirmou o líder chinês edit

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta segunda-feira (29) uma mensagem ao seu homólogo do Paquistão, Arif Alvi, para expressar solidariedade pelas graves inundações.

As enchentes recentes no Paquistão causaram pesadas baixas e destruição de propriedade, afirmou o líder chinês. “Em nome do governo e povo chinês, expresso minhas profundas condolências às vítimas e presto sincera solidariedade aos seus familiares, feridos e as pessoas afetadas pelos desastres,” disse Xi Jinping.

O Paquistão é um parceiro de cooperação estratégica de grande importância da China. Os dois países estão sempre juntos ao enfrentar dificuldades e ajudar-se mutuamente. Logo depois da ocorrência das inundações, o governo chinês respondeu imediatamente e continuará oferecendo assistência ao Paquistão.

No mesmo dia, o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, também enviou uma mensagem ao premiê paquistanês, Shehbaz Sharif, para expressar sua solidariedade.

