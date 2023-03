Xi Jinping envia mensagens de solidariedade aos presidentes do Malawi e Moçambique

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta segunda-feira (20) mensagens de solidariedade ao presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, e ao presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, respectivamente, devido ao ciclone tropical que atingiu os dois países.

Xi Jinping disse que ficou chocado ao saber do grande número de vítimas e danos materiais no Malawi e em Moçambique causados pelo ciclone tropical Freddy. O presidente chinês transmitiu, em nome do governo e da população chinesa, suas profundas condolências às vítimas e suas famílias, assim como ofereceu solidariedade aos feridos. Acredita-se que os dois países possam superar este desastre e reconstruir suas casas.

