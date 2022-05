Xi Jinping envia por escrito discurso para 2ª Reunião de Chanceleres da China e dos Países Insulares do Pacífico

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou na segunda-feira (30) um discurso por escrito para a 2ª Reunião dos Chanceleres da China e dos Países Insulares do Pacífico.

Segundo o líder chinês, a amizade entre a China e os países insulares do Pacífico tem uma longa história e atravessa mares e montanhas. Nos últimos anos, a parceria estratégica integral de respeito mútuo e desenvolvimento conjunto entre os dois lados continuou se desenvolvendo e alcançando resultados frutíferos, sendo um exemplo da Cooperação Sul-Sul e de benefício recíproco.

Xi Jinping enfatizou que a China persiste na igualdade entre todos os países, independentemente do tamanho, e promove as relações com as nações insulares do Pacífico com base na correta visão de justiça e interesses e no conceito de desenvolvimento de sinceridade, honestidade, afetividade e fidelidade. O presidente chinês lembrou que, em outubro de 2021, foi criado o sistema de reuniões de chanceleres da China e dos países insulares do Pacífico, construindo uma importante plataforma para os dois lados: fortalecer diálogos, aumentar a confiança mútua e impulsionar cooperações.

Xi Jinping sublinhou que a paz, a estabilidade e a prosperidade são desejos comuns dos povos da região, assim com também suas responsabilidades. Por isso, a China quer trabalhar junto com os países insulares do Pacífico para procurar o desenvolvimento comum e estabelecer uma comunidade de futuro compartilhado mais estreita.

