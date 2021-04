Xi Jinping escreve artigo sobre centenário do Partido Comunista da China

247 - Um artigo do presidente chinês Xi Jinping sobre o aprendizado da história do Partido Comunista da China foi publicado nesta quinta-feira (1).

O texto de Xi, também secretário-geral do Comitê Central do PCC e presidente da Comissão Militar Central, é publicado na sétima edição deste ano da Revista Qiushi, revista teórica do Comitê Central do Partido.

O artigo pede a todos os membros que estudem a história do Partido, entendam os pensamentos, façam um trabalho prático e realizem novos avanços, de modo a embarcar em uma nova jornada em alto espírito para construir plenamente uma China socialista moderna e receber o centenário do Partido com excelentes realizações.

Destacando a importância da aprendizagem e educação sobre a história do Partido, o texto diz que é o momento certo para lançar uma campanha quando a instituição celebra seu 100º aniversário de fundação.

A China está vivendo uma conjuntura crucial em que os prazos das duas metas centenárias convergem, destaca.

O texto define os focos da campanha, incluindo equipar todo o Partido com as últimas conquistas na inovação teórica do Partido, compreender ainda mais a tendência geral da história e aprofundar a compreensão da natureza e do propósito do Partido.

O artigo também enfatiza esforços para resumir a experiência do passado, levar adiante as tradições revolucionárias e fortalecer a unidade do Partido com a campanha.

O texto pede a busca de resultados substanciais na campanha, destaca a agência Xinhua.

