Xi Jinping estimula chineses a buscar nova vitória do socialismo com características chinesas

Rádio Internacional da China - A menos de 20 dias do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), marcado para 16 de outubro, o secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping, visitou nesta terça-feira (27) uma exposição sobre as realizações chinesas intitulada “Lutando e Avançando na Nova Era”.

Na ocasião, Xi Jinping enfatizou que, desde o 18º Congresso Nacional do Partido, em 2012, o Comitê Central do PCCh tem liderado todo o partido e todo o povo chinês para superar muitas dificuldades que persistem há longo tempo e concluir muitos trabalhos importantes relacionados ao desenvolvimento de longo prazo, além de resistir às crises e aos desafios políticos, econômicos, ideológicos e ambientais.

O PCCh e o país alcançaram realizações e mudanças históricas, fornecendo uma garantia institucional mais completa, uma base material mais sólida e uma força mental mais proativa para a grande revitalização da nação chinesa.

Xi Jinping estimulou todo o partido e o povo para fortalecerem a autoconfiança, unirem-se e se esforçarem para abrir um novo capítulo na construção integral de uma nação socialista moderna, além de alcançar uma nova vitória do socialismo com características chinesas.

