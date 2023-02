Xi Jinping exige esforços para acelerar estabelecimento de nova configuração de desenvolvimento

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizou na tarde do dia 31 de janeiro a segunda sessão de estudo coletivo sobre o estabelecimento acelerado de uma nova configuração de desenvolvimento.

Na ocasião, Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, reiterou que o estabelecimento acelerado de uma nova configuração de desenvolvimento pode consolidar o fundamento do desenvolvimento econômico do país e reforçar sua estabilidade e segurança, de forma a fortalecer as capacidades do país em relação à existência, competição, desenvolvimento e sustentabilidade. Além disso, este trabalho pode assegurar que a revitalização da nação chinesa não seja impedida ou interrompida, bem como alcançar o objetivo de concluir a construção integral de um grande país socialista moderno.

