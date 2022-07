Xi Jinping faz importante discurso em seminário de quadros dirigentes

Todo o partido deve manter no foco a grande bandeira socialista com características chinesas, disse o líder da nação e do partido edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, proferiu um importante discurso no seminário dos quadros dirigentes provinciais e ministeriais, realizado entre essa terça-feira (26) e esta quarta-feira (27) em Pequim

Xi Jinping disse que, na nova jornada da construção integral de um país socialista moderno e da concretização da meta de luta do 2º centenário da fundação do Partido Comunista da China (PCCh), todo o partido deve manter no foco a grande bandeira socialista com características chinesas, tomar como orientação os resultados mais recentes da adaptação do Marxismo à realidade chinesa, reforçar a confiança no caminho, teorias, sistemas e a cultura, e promover inabalavelmente o processo histórico do grande rejuvenescimento da nação chinesa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o líder chinês, o 20º Congresso Nacional do PCCh, que será inaugurado em breve, é um evento de suma importância e será realizado em um momento crucial da entrada na nova jornada para construir um país socialista moderno em todos os aspectos. O congresso vai planejar os objetivos, as missões, as políticas e as diretrizes para as causas do Partido e do Estado nos próximos cinco anos ou por mais tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE