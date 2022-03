Xi Jinping faz momento de silêncio pelas vítimas de acidente aéreo

Homenagem foi feita no início de uma reunião do Birô Político do Partido Comunista edit

Rádio Internacional da China - O Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizou uma reunião na tarde desta segunda-feira (28).

No início da reunião, conforme a proposta do secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping, todos os membros do Birô Político do Comitê Central do PCCh presentes se levantaram e fizeram um momento de silêncio pelos compatriotas que morreram no acidente aéreo da aeronave MU5735 da China Eastern Airlines ocorrido no dia 21 de março.

