Xi Jinping felicita Brasil por Bicentenário da Independência e ressalta importância de parceria sino-brasileira

247 - O presidente da China, Xi Jinping, felicitou o Brasil pelo bicentenário da independência do País. O chefe de Estado chinês destacou a importância do Brasil como “maior país em desenvolvimento no hemisfério ocidental”, informou a embaixada chinesa no Brasil nas redes sociais.

Segundo Xi, o Brasil tem seguido o caminho do desenvolvimento pacífico de independência e autonomia, e tem projeção importante nos assuntos regionais e internacionais.

Ele ainda ressaltou que nos últimos anos, com os esforços conjuntos, as relações sino-brasileiras têm registrado desenvolvimento estável, e obtido resultados frutíferos de cooperação pragmática.

“Atribuo grande importância ao desenvolvimento das relações China-Brasil, e gostaria de trabalhar para promover o desenvolvimento contínuo e profundo da Parceria Estratégica Global China-Brasil e trazer maiores benefícios para os nossos países e povos”, disse o presidente chinês.

