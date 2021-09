Xi Jinping incentiva jovens quadros a se tornarem pilares do país

Líder chinês diz que jovens não devem decepcionar as expectativas e a confiança do Partido e do povo edit

Rádio Internacional da China - Um programa de formação de quadros jovens e de meia-idade foi inaugurado nesta quarta-feira (1) na Escola do Partido do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh).

O presidente chinês, Xi Jinping, também secretário-geral do Partido, disse no seu discurso que os quadros jovens e de meia-idade são forças vitais para o desenvolvimento das causas do Partido e do Estado.

Segundo Xi Jinping, esses quadros devem manter convicções firmes, ser leais ao Partido e reforçar os estudos para assumir as responsabilidades devidas, a fim de não decepcionar as expectativas e confiança impostas pelo Partido e pelo povo.

