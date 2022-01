Xi Jinping inspeciona a província de Shanxi às vésperas do Ano Novo Chinês

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Às vésperas da Festa da Primavera da China de 2022, o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, realizou uma inspeção na província de Shanxi, norte do país.

Na tarde de quarta-feira (26), o líder chinês visitou algumas vilas e cumprimentou moradores locais.

Durante a visita, Xi Jinping tomou conhecimento sobre a reconstrução das áreas atingidas pelas inundações, a produção agrícolas durante o outono e o inverno, as medidas para garantir o bem-estar do povo na estação fria, assim como os resultados da erradicação da pobreza e da revitalização das áreas rurais.

PUBLICIDADE

Tradução: Paulo Xie

Revisão: Diego Goulart

PUBLICIDADE