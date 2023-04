Xi Jinping inspeciona marinha do Comando do Teatro Meridional do ELP

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, inspecionou nesta terça-feira a marinha do Comando do Teatro Meridional do Exército de Libertação Popular (ELP).

Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, enfatizou o fortalecimento do treinamento e da prontidão de combate e a aceleração da transformação para impulsionar os níveis de modernização das forças armadas em todas as frentes.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.