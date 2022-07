Xi Jinping inspeciona Urumqi, capital da região autônoma de Xinjiang ­­­

Xi visitou a Universidade, a Área do Porto Terrestre Internacional de Urumqi, a comunidade de Guyuanxiang no distrito de Tianshan, e o Museu da Região Autônoma Uigur de Xinjiang edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, inspecionou uma universidade, uma área de porto terrestre internacional, uma comunidade residencial e um museu na cidade de Urumqi, capital da Região Autônoma Uigur de Xinjiang, no noroeste da China, da tarde de terça-feira (12) à manhã de quarta-feira.

Xi Jinping se inteirou do trabalho de formar talentos, coordenar a resposta à covid-19 com desenvolvimento econômico e social, promover a unidade e o progresso étnico e consolidar o senso de comunidade da nação chinesa, entre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE