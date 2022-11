Xi Jinping lança propostas para desenvolvimento da economia digital na Cúpula do G20

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, fez na quarta-feira (16) mais um discurso na 17ª Cúpula do G20 realizada na ilha de Bali, na Indonésia.

O líder chinês indicou que a economia digital se tornou um importante fator que influencia a estrutura da economia mundial. Ele lembrou que, na Cúpula do G20 de Hangzhou, realizada na China em 2016, a economia digital foi escrita pela primeira vez na agenda do grupo. Nos últimos anos, os países do G20 acumularam muitos consensos e promoveram mais cooperações na adaptação da digitalização e no desenvolvimento da economia digital.

Para um melhor aprimoramento do setor no futuro, o presidente chinês lançou três propostas. Primeira, insistir no multilateralismo e fortalecer a cooperação internacional com o fim de criar um ambiente mais aberto, abrangente, justo, equitativo e não discriminatório para o desenvolvimento da economia digital. Segunda, tomar medidas eficazes para reforçar a habilidade e a capacidade digital de todas as pessoas, especialmente dos países em desenvolvimento e dos grupos vulneráveis. Terceira, priorizar a inovação e promover a recuperação econômica pós-pandemia.

Foi aprovada no mesmo dia a Declaração da Cúpula do G20 de Bali.

