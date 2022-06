Xi Jinping: países do BRICS devem ser corajosos em assumir suas responsabilidades

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - O presidente chinês, Xi Jinping, presidiu na noite do dia 23 o encontro entre os líderes do BRICS por meio de videoconferência.

O líder chinês disse que olhando para o ano passado, o mundo viveu a disseminação da pandemia, passou por uma recuperação econômica frágil e problemas de paz e segurança. Perante esta situação severa e complicada, sempre sustentamos o espírito de abertura do BRICS, inclusão, cooperação e relação ganha-ganha, reforçando a união e a colaboração e superando as dificuldades unidos. O mecanismo do BRICS mostrou adaptação e vigor e sua cooperação obteve progressos e resultados positivos.

Segundo Xi Jinping, a reunião acontece em um momento crucial que pode determinar para onde irá a sociedade humana. Os membros do BRICS, sendo países emergentes importantes e grandes países em desenvolvimento, devem ser corajosos em assumir suas responsabilidades e ousados em levar adiante seus trabalhos, injetando força positiva, estável e construtiva para o mundo.

Xi Jinping fez os seguintes pedidos:

Primeiro, devemos emitir uma voz de equidade e justiça, promover a aplicação do verdadeiro multilateralismo, proteger o sistema internacional que tem as Nações Unidas como núcleo e a ordem internacional baseada na lei internacional, abandonar o pensamento de Guerra Fria e o confronto entre grupos, opôr-se à aplicação unilateral e o abuso das sanções de forma a criar a “grande família” da comunidade de futuro compartilhado para a humanidade, ao invés de “pequenos círculos” de hegemonia.

Segundo, devemos reforçar a nossa confiança em vencer a pandemia com uma atitude responsável pelo povo e pela vida, reforçar ainda a prevenção e o controle da pandemia, e intensificar a cooperação internacional na área, protegendo em conjunto a vida e a saúde da humanidade.

Terceiro, devemos unir a sinergia da recuperação econômica, reforçar a coordenação das políticas de macrocontrole, assegurar a segurança e o fluxo das cadeias industriais e de fornecimento, criar uma economia mundial de abertura, prevenir e eliminar os grandes riscos e desafios, concretizando um crescimento econômico mais inclusivo e flexível.

Quarto, devemos incentivar o desenvolvimento sustentável, persistir na ideia de desenvolvimento centralizado no povo, destinar mais recursos à atenuação da pobreza, alimentação, educação e saúde e implementar a agenda do desenvolvimento sustentável de 2030 da ONU de modo a alcançar um desenvolvimento global mais vigoroso, verde e saudável.

