Xi Jinping parabeniza Cazaquistão por 'fortes medidas' tomadas contra avanço de 'revolução colorida'

Protestos em massa no Cazaquistão contra o aumento nos preços do gás começaram no início de 2022 e o estado de emergência foi instaurado até 19 de janeiro edit

Sputnik - O comentário foi divulgado pela imprensa estatal chinesa Xinhua nesta sexta-feira (7). O comunicado diz que a liderança da China é contra forças externas que provocam agitações.

"A China se opõe fortemente às forças externas que deliberadamente instigam distúrbios e incitam a uma 'revolução colorida' no Cazaquistão", disse o presidente Xi Jinping em mensagem ao presidente cazaque Kassyn-Jomart Tokaev.

Xi Jinping disse ainda que é contrário a qualquer tipo de força que tente prejudicar a estabilidade do Cazaquistão, ameaçando a segurança do país e sabotando a vida pacífica do povo cazaque.

O líder chinês também disse que não vai aceitar que tentem abalar a amizade entre China e Cazaquistão e prejudicar a cooperação que existe entre os dois países.

Os protestos em massa no Cazaquistão contra o aumento nos preços do gás liquefeito começaram no início do ano. Confrontos com a polícia foram registrados nas ruas das principais cidades, incluindo Almaty e a capital Nursultan.

No dia 5 de janeiro, a Internet chegou a ser desligada em todo o território do país e vários canais de televisão pararam de ser transmitidos. No mesmo dia, o presidente Kassym-Jomart Tokaev demitiu o governo e assumiu a presidência do Conselho de Segurança da República.

O estado de emergência foi introduzido no país até 19 de janeiro.

