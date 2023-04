Xi Jinping parabeniza Chuppu pela posse como presidente de Bangladesh

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, parabenizou hoje (24) por telefone Mohammed Shahabuddin Chuppu, por assumir a presidência da República Popular do Bangladesh.

O líder chinês afirmou que a China e Bangladesh são países vizinhos amigáveis tradicionais. Desde o estabelecimento de vínculos diplomáticos, os dois países se respeitam mutuamente, se tratam em pé de igualdade e se apoiam um ao outro nas questões relativas aos interesses centrais, estabelecendo um exemplo de relações amistosas e de cooperação ganha-ganha entre países.

O líder chinês afirmou atribuir grande importância ao desenvolvimento das relações bilaterais e está disposto a trabalhar, junto com o presidente Chuppu para levar adiante a amizade tradicional entre os dois países, aprofundando a construção do Cinturão e Rota de alta qualidade. Xi Jinping apontou que é necessário promover o desenvolvimento contínuo da parceria de cooperação estratégica China-Bangladesh, favorecendo ainda mais as duas nações e seus povos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.