Xi Jinping parabeniza Comitê do Unesco que está em reunião na China

Xi Jinping enviou congratulações na última sexta-feira (16) à 44ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco pela abertura do evento na China

Rádio Internacional da China - O presidente chinês enviou congratulações na última sexta-feira (16) à 44ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco pela abertura do evento na cidade chinesa de Fuzhou.

Xi Jinping apontou que os patrimônios culturais e naturais não somente são uma expressão importante do desenvolvimento da civilização humana e a evolução da nossa Natureza, como também um vínculo das trocas e aprendizados entre diferentes culturas. “É nossa responsabilidade conjunta proteger, herdar e utilizar de forma adequada tais tesouros, para que a civilização de toda a humanidade seja vívida e se desenvolva sustentavelmente,” assinalou o presidente na carta.

O Chefe de Estado chinês destacou que a China tem sustentado e praticado os novos conceitos de desenvolvimento, com espírito responsável pela história e pelo povo. Implementando a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, o país tem reforçado a capacidade de proteção e manutenção dos patrimônios. Enfatizou ainda que a China quer impulsionar a cooperação e o intercâmbio, tanto com a Unesco quanto com os países do mundo para proteger bem todos os tesouros da humanidade.

