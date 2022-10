Xi Jinping parabeniza criação do Centro Internacional de Inovação e Conhecimento em Transporte Sustentável

Apoie o 247

Rádio Internacional da China (CRI) - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou no sábado (14) uma carta de congratulações pela criação do Centro Internacional de Inovação e Conhecimento em Transporte Sustentável da China.

O líder chinês indicou que o desenvolvimento sustentável do transporte global, a interconexão do mundo e a estabilidade da cadeia de oferta da logística do planeta têm um significado importante para promover o desenvolvimento da economia mundial. Segundo ele, a criação do Centro Internacional de Inovação e Conhecimento em Transporte Sustentável da China é uma importante medida para a implementação da Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável da ONU.

Xi Jinping salientou que a parte chinesa quer trabalhar junto com outros países e aproveitar o novo centro para contribuir mais para impulsionar a Proposta do Desenvolvimento Global, para aplicar a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável e para o estabelecimento da comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

A cerimônia de inauguração do Centro Internacional de Inovação e Conhecimento em Transporte Sustentável da China foi realizada no mesmo dia em Beijing.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Diego Goulart

