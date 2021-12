Xi Jinping parabeniza Gabriel Boric pela eleição como presidente do Chile

Presidente chinês afirma que atribui "alta importância" às relações com o Chile edit

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, ligou na semana passada, dia 20 de dezembro, a Gabriel Boric e o parabenizou pela eleição como presidente do Chile.

Na conversa, Xi Jinping lembrou que o Chile foi o primeiro país da América Latina a estabelecer relações diplomáticas com a Nova China e o desenvolvimento desse relacionamento tem liderado a parceria entre a China e os outros países do continente. Ele apontou que os líderes dos dois Estados têm mantido uma intensa interação e as cooperações pragmáticas obtêm resultados frutíferos, o que traz benefícios verdadeiros a ambos os povos.

“Atribuo alta importância às relações com o Chile e estou disposto a promover, junto ao presidente eleito Gabriel Boric, a parceria estratégica global China-Chile para um alto patamar,” disse o líder chinês. Além disso, ele destacou que os dois países podem aprofundar as cooperações práticas na construção de um Cinturão e Rota de alta qualidade, favorecendo ainda mais as duas nações e povos.

