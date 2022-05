Xi Jinping parabeniza o novo presidente das Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos

O líder chinês disse que, nos últimos anos, as relações China-Filipinas foram continuamente consolidadas e aprimoradas, contribuindo para a paz e a estabilidade regional edit

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou na quarta-feira (11) uma mensagem de congratulações para Ferdinand Romualdez Marcos por sua eleição como presidente da República das Filipinas.

O líder chinês disse que, nos últimos anos, as relações China-Filipinas foram continuamente consolidadas e aprimoradas, contribuindo para a paz e a estabilidade regional.

Xi Jinping enfatizou que tanto a China quanto as Filipinas estão em um estágio crítico de desenvolvimento, e as relações bilaterais têm oportunidades importantes e amplas perspectivas. Ele está disposto a trabalhar com Marcos para promover ainda mais a parceria estratégica abrangente, de modo a beneficiar os dois países e os dois povos.

Tradução: André Hu

Revisão: Diego Goulart

