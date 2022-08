Xi Jinping parabeniza participantes do Fórum de Cooperação de Mídia China-África

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou na quinta-feira (25), uma mensagem de congratulações para os participantes do 5º Fórum de Cooperação de Mídia China-África, realizado no mesmo dia em Pequim.

Segundo Xi Jinping, a China e os países africanos fazem parte de uma comunidade de interesses comuns. Os veículos de imprensa dos dois lados têm uma grande responsabilidade de aumentar a confiança mútua, defender a paz mundial e promover o desenvolvimento global. Ele lembrou que o fórum já foi criado há dez anos e se tornou uma importante plataforma para melhorar os diálogos entre as mídias chinesa e africana, impulsionar os intercâmbios entre as civilizações e aprofundar a parceria de cooperação estratégica integral entre as duas partes.

O líder chinês espera que jornalistas chineses e africanos possam persistir no espírito de cooperação amistosa, promover intercâmbios culturais, defender a justiça e a equidade e contar bem as histórias dos dois lados.

