Xi Jinping parabeniza Poudel por assumir a presidência do Nepal

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta terça-feira (14), uma mensagem de felicitações a Ram Chandra Poudel por assumir o posto de presidente do Nepal.

Em sua mensagem, Xi Jinping enfatizou que a China e o Nepal são países vizinhos ligados pela amizade e conectados por montanhas e rios.

Desde o estabelecimento de vínculos diplomáticos em 1955, as relações China-Nepal sempre mantiveram um desenvolvimento saudável e estável, estabelecendo um modelo de coexistência pacífica, amigável e de assistência mútua entre países grandes e pequenos.

O presidente chinês atribui grande importância ao desenvolvimento das relações com o país vizinho e está disposto a trabalhar com Poudel para levar adiante a amizade tradicional entre as duas nações, consolidar a confiança mútua política, construir conjuntamente a iniciativa de alta qualidade do Cinturão e Rota e expandir o intercâmbio e a cooperação entre pessoas e culturas, além de promover avanços contínuos da parceria estratégica de cooperação caracterizada pela amizade geracional para o desenvolvimento e a prosperidade.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.