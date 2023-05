Xi Jinping parabeniza rei Charles III do Reino Unido pela coroação

“A parte chinesa está disposta a trabalhar com a parte britânica para reforçar a amizade dos povos", diz a mensagem de Xi edit

Rádio Internacional da China - O rei Charles III foi coroado, neste sábado (6), na Abadia de Westminster, em Londres, capital do Reino Unido, ao lado da rainha consorte Camilla. O presidente chinês, Xi Jinping, e sua esposa, Peng Liyuan, enviaram uma mensagem de congratulações para o casal real britânico no mesmo dia.

Xi Jinping e Peng Liyuan disseram na mensagem que o mundo está passando por mudanças profundas e complicadas e a comunidade internacional está enfrentando muitos desafios sem precedentes. Neste contexto, a China e o Reino Unido, como dois membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, devem promover em conjunto a paz, desenvolvimento, cooperação e ganho mútuo com uma visão estratégica de longo prazo.

“A parte chinesa está disposta a trabalhar com a parte britânica para reforçar a amizade dos povos, ampliar as cooperações de benefícios recíprocos, aprofundar os intercâmbios culturais e beneficiar o mundo inteiro com base numa relação estável entre os dois países”, completa a mensagem.

