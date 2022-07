Xi Jinping parabeniza Wickremesinghe pela eleição como presidente do Sri Lanka

Apoie o 247

ICL

Xinhua - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta sexta-feira uma mensagem de felicitações a Ranil Wickremesinghe por sua eleição como presidente da República Democrática Socialista do Sri Lanka.



Em sua mensagem, Xi destacou que a China e o Sri Lanka são vizinhos amigáveis ​​tradicionais um do outro. Desde o estabelecimento das relações diplomáticas há 65 anos, os dois países sempre promoveram o desenvolvimento das relações bilaterais com base no respeito mútuo, igualdade e benefício mútuo, e deram um exemplo de interações amistosas e cooperação mutuamente benéfica entre países grandes e pequenos, ele disse.



Desde o início da pandemia de Covid-19, a China e o Sri Lanka se uniram e ajudaram um ao outro, com sua amizade tradicional ainda mais reforçada, disse Xi.



Xi enfatizou que acredita que, sob a liderança do presidente Wickremesinghe, o Sri Lanka certamente superará as dificuldades temporárias e impulsionará o processo de recuperação econômica e social.



Xi disse que atribui grande importância ao desenvolvimento das relações China-Sri Lanka e gostaria de fornecer apoio e assistência conforme sua capacidade permitir ao presidente Wickremesinghe e ao povo do Sri Lanka.



O presidente chinês disse que espera que os dois lados levem adiante sua amizade tradicional, consolidem a confiança política mútua e impulsionem continuamente a parceria cooperativa estratégica com assistência mútua sincera e amizade duradoura.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE