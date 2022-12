Xi Jinping participa da cerimônia de boas-vindas realizada pela Arábia Saudita

A guarda do Palácio Real Saudita deu as mais solenes boas-vindas ao presidente chinês com a tradicional etiqueta de espadas edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - O príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, ofereceram, em nome do Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, uma cerimônia de boas-vindas ao presidente chinês, Xi Jinping, que se encontra em uma visita de Estado na Arábia Saudita, nesta quinta-feira (8).

Às 12h20, o líder chinês, escoltado por um comboio de motocicletas e cavalos, chegou na Praça do Gabinete do Palácio Real Saudita.

O príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, recebeu o presidente chinês no local de estacionamento. Depois de tocar os hinos dos dois países, Xi Jinping, na companhia do príncipe herdeiro, revistou a guarda de honra. A guarda do Palácio Real Saudita deu as mais solenes boas-vindas ao presidente chinês com a tradicional etiqueta de espadas.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Erasto Santos Cruz

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.