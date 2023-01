Xi Jinping participa da cerimônia de promoção de novo general

O vice-presidente da comissão militar, He Weidong, presidiu a cerimônia edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A Comissão Militar Central do Partido Comunista da China realizou hoje (18) uma cerimônia de promoção do general Huang Ming. O presidente chinês e também presidente da comissão, Xi Jinping, participou do evento.

O vice-presidente da comissão, He Weidong, presidiu a cerimônia. Xi Jinping entregou o certificado a Huang Ming e o parabenizou.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.