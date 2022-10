Xi Jinping participa da cerimônia em homenagem ao Dia dos Mártires

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A data de 30 de Setembro marca o Dia dos Mártires da China.

O presidente chinês, Xi Jinping, e outros líderes chineses do Partido e do Estado participaram da cerimônia de entrega de cestas de flores aos heróis do povo na Praça Tian’anmen, na manhã desta sexta-feira (30), e entregaram cestas de flores aos heróis.

