Xi Jinping participa da conferência comemorativa do 25º aniversário do retorno de Hong Kong à pátria

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, participou hoje (1) de uma reunião comemorativa do 25º aniversário do retorno de Hong Kong à pátria e da cerimônia de posse da 6ª edição do governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) realizada no Centro de Convenção e Exposição de Hong Kong. Na ocasião, ele fez um importante discurso, enfatizando que a prática de "um país, dois sistemas" alcançou sucesso em Hong Kong e é reconhecida por todos.

Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, estendeu saudações cordiais para todos os residentes de Hong Kong e felicitações calorosas a John Lee, recém-empossado chefe do Executivo do sexto mandato da RAEHK, altos funcionários do governo do sexto mandato da RAEHK e membros do Conselho Executivo.

A política de "um país, dois sistemas" é uma grande iniciativa sem precedentes, e seu objetivo subjacente é defender a soberania nacional, a segurança e os interesses de desenvolvimento da China e manter a prosperidade e a estabilidade de longo prazo em Hong Kong e Macau. Ele acrescentou que não há razão para mudar esta política tão boa, e ela deve ser respeitada a longo prazo.

Xi Jinping pediu esforços para ajudar os jovens de Hong Kong a obterem uma compreensão profunda da tendência subjacente, tanto no país como no mundo, e aumentar seu sentimento de orgulho nacional, e também enfatizou a necessidade de ajudá-los a superar suas dificuldades na educação, emprego, criação de empresas e compra de casa, além de criar mais oportunidades para eles.

Ele ainda disse que os próximos cinco anos serão cruciais para Hong Kong abrir novos caminhos e dar um novo salto. Hong Kong está em um novo estágio de transição do caos à ordem e para uma maior prosperidade, e mesmo tendo tanto oportunidades quanto desafios, há mais oportunidades, disse Xi Jinping.

