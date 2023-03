Xi Jinping participa de deliberação da delegação de Jiangsu em sessão legislativa anual

O líder chinês salientou a prioridade do desenvolvimento de alta qualidade edit

Rádio Internacional da China - O presidente Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, participou na tarde deste domingo de uma deliberação com seus companheiros deputados da delegação da Província de Jiangsu, na primeira sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional, o mais alto órgão legislativo da China.

Na ocasião, Xi Jinping salientou a prioridade do desenvolvimento de alta qualidade.

