Xi Jinping participa de entrega de navios de guerra à Marinha chinesa

Rádio Internacional da China - O presidente da China Xi Jinping, que é também o líder máximo do Partido Comunista e da Comissão Militar Central, participou no dia 23 de abril de uma cerimônia de entrega de navios de guerra da marinha chinesa

As embarcações foram entregues à Marinha do Exército Popular de Libertação (EPL) e colocadas em serviço ativo em um porto naval em Sanya, província de Hainan, no sul do país.

O evento contou com a presença de cerca de 2.400 pessoas. Xi Jinping concedeu as bandeiras do EPL e certificados a capitães e aos comissários políticos dos três navios, e posou com eles para fotos.

Após a cerimônia, Xi Jinping embarcou nos navios e passou em revista à guarda de honra. Ele também inspecionou as armas e equipamentos a bordo, cumprimentou oficiais e soldados e assinou os registros de navegação.

