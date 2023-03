Xi Jinping participará da Cúpula entre PCCh e Partidos Políticos do Mundo

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A Cúpula entre o Partido Comunista da China (PCCh) e Partidos Políticos do Mundo será realizada no dia 15 de março por videoconferência, anunciou o porta-voz do Departamento de Ligação Internacional do Comitê Central do PCCh, Hu Zhaoming, nesta segunda-feira (13).

O secretário-geral do Comitê Central do PCCh e presidente chinês, Xi Jinping, comparecerá à cerimônia de abertura do evento e proferirá um discurso importante. A cúpula, que tem como tema “Caminho para a modernização: responsabilidade dos partidos políticos”, reunirá dirigentes de partidos políticos e organizações políticas provenientes de diversos países.

