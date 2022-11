Xi Jinping participará de Cúpula do G20, reunião de líderes econômicos da Apec e visitará a Tailândia

A Cúpula do G20 em Bali é a primeira reunião multilateral de alto nível em que o principal líder chinês participará após o 20º Congresso do Partido Comunista da China edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, participará da 17ª Cúpula do Grupo dos 20 (G20) em Bali, Indonésia, de 14 a 17 de novembro, a convite do presidente Joko Widodo da República da Indonésia, anunciou na sexta-feira (11) o Ministério das Relações Exteriores.

Ele também participará da 29ª Reunião de Líderes Econômicos da Apec em Bangkok, Tailândia, onde fará uma visita de Estado de 17 a 19 de novembro, a convite do primeiro-ministro do país, Prayut Chan-o-cha

De acordo com informações divulgadas pela agência noticiosa Xinhua, à margem da Cúpula do G20 e da Reunião de Líderes Econômicos da Apec, Xi realizará reuniões bilaterais com o presidente francês Emmanuel Macron, o presidente dos EUA Joe Biden, o presidente senegalês Macky Sall, o presidente argentino Alberto Fernandez, entre outros, mediante solicitação.

A Cúpula do G20 em Bali é a primeira multilateral em que o principal líder chinês participará após a conclusão bem-sucedida do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh). Em meio a mudanças globais aceleradas e uma pandemia persistente e com a economia mundial em trajetória descendente, o desenvolvimento global é cercado por desafios. Nesse contexto, os membros do G20, o principal fórum de cooperação econômica internacional, precisam fortalecer a solidariedade e a cooperação, coordenar as políticas macroeconômicas e trabalhar em conjunto para um crescimento forte, sustentável, inclusivo e equilibrado da economia mundial, disse o porta-voz da Chancelaria chinesa Zhao Lijian.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.