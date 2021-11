Xi Jinping pede ações pragmáticas para abordar mudanças climáticas

Apoie o 247

247 - Em comunicado enviado à Cúpula de Líderes Mundiais da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26), o presidente da China, Xi Jinping, salientou que os efeitos adversos das mudanças climáticas estão cada vez mais evidentes, tornando mais urgente a adoção de uma ação global. Como enfrentar as mudanças climáticas e promover a recuperação econômica mundial é a questão do nosso tempo, destaca a Rádio Internacional da China.

Em relação a essa questão , o presidente chinês apresentou três propostas.

Em primeiro lugar, deve-se manter o consenso multilateral. A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas e o Acordo de Paris são as diretrizes jurídicas básicas para que a comunidade internacional coopere no combate às mudanças climáticas. Todas as partes devem aproveitar o consenso existente, aumentar a confiança mútua e fortalecer a cooperação para garantir o sucesso da COP26.

Em segundo lugar, deve-se focar em ações práticas. Todas as partes devem cumprir suas promessas e estabelecer metas e visões realistas. Países desenvolvidos devem assumir não só suas responsabilidades, mas também fornecer apoio aos países em desenvolvimento.

Em terceiro lugar, deve-se acelerar a transformação verde. A promoção da atualização dos recursos energéticos, da estrutura industrial e de consumo deve ser impulsionada pela inovação científica e tecnológica. Deve-se promover também o desenvolvimento socioeconômico verde e explorar um novo caminho de sinergia entre o desenvolvimento e a proteção do meio ambiente.

Xi Jinping enfatizou que a China adere ao caminho da prioridade ecológica, desenvolvimento verde e de baixo carbono. O país continua a promover a reestruturação industrial e contenção resoluta de projetos de alto consumo energético e de alta emissão. Ao mesmo tempo, serão planejados também projetos de energia renovável, como eólica e fotovoltaica em grande escala. A China espera que todas as partes intensifiquem suas ações para enfrentar de mãos dadas os desafios das mudanças climáticas e proteger o planeta, o lar compartilhado por todos.

A Cúpula de Líderes Mundiais foi realizada, entre os dias 1º e 2 de novembro, por ocasião da COP26 em Glasgow, no Reino Unido.

