Xi Jinping pede esforços da comunidade internacional na busca do desenvolvimento sustentável

Rádio Internacional da China (CRI) - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou hoje (12) carta de congratulações à Conferência de Intercâmbio de Implementação Conjunta da Proposta de Desenvolvimento Global da Sociedade Civil Internacional.

O líder chinês indicou que o desenvolvimento é um tema eterno da sociedade humana. Atualmente, a aplicação da Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030 das Nações Unidas desacelerou em função das várias influências no desenvolvimento econômico do mundo em vários setores.

O presidente chinês disse que perante os desafios e dificuldades, devemos ser mais determinados e trabalhar de mãos dadas, porque esta agenda está relacionada com a vida de todos os povos do mundo e com o futuro do ser humano.

Xi Jinping ressaltou que a parte chinesa quer trabalhar junto com todas as partes envolvidas para acelerar a implementação da Agenda 2030 e fazer mais contribuições para o estabelecimento de uma comunidade de futuro compartilhado da humanidade e a criação de uma nova era de prosperidade e de desenvolvimento.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Diego Goulart

