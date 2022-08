Xi Jinping pede esforços para construir um exército de categoria mundial

Chineses comemoram nesta segunda-feira 95º aniversário do Exército Popular de Libertação (EPL) edit

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, também secretário-geral do Partido Comunista da China, pediu esforços para transformar o Exército Popular de Libertação (EPL) em um exército de categoria mundial.

A afirmação está em um importante artigo intitulado “Discurso Proferido na Celebração do 95º Aniversário da Fundação do Exército Popular de Libertação da China”, que será publicado na revista Qiushi nesta segunda-feira (1º de agosto).

Segundo o artigo de Xi Jinping, a esplêndida história do exército popular foi construída com sangue e vidas, que devem ser lembradas para sempre. A experiência histórica do exército popular foi árdua e, portanto, devemos sempre valorizá-la. O desenvolvimento da força militar foi promovido pela lealdade e responsabilidade, o que sempre inspira o povo chinês a seguir em frente.

A saída do sofrimento da nação chinesa e a realização da libertação do povo dependem de um heróico exército popular. Para concretizar a grande revitalização da nação chinesa e alcançar uma vida melhor para o povo chinês, é necessário acelerar a transformação para um exército de categoria mundial, salienta Xi Jinping em seu artigo.

O texto afirma ainda que a China será sempre uma construtora da paz mundial e defensora da ordem internacional, buscando contribuir para o desenvolvimento do planeta.

Sendo sempre uma força firme na manutenção da paz mundial, o exército chinês realizará intercâmbios e cooperações militares internacionais e, como sempre, enfrentará junto com outras nações os desafios da segurança global e cumprirá ativamente responsabilidades e compromissos proporcionais ao status internacional do país, colaborando assim para a construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

